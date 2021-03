ASMI en ASML koplopers in AEX na investeringsplannen Intel

AMSTERDAM (ANP) - De aandelen van ASMI en ASML werden woensdag flink hoger gezet op het Damrak. Beleggers verwachten dat de twee chipbedrijven zullen profiteren van de plannen van de grote Amerikaanse chipmaker Intel om zijn productie op te schroeven. De stemming op de Europese beurzen was daarentegen overwegend negatief. De vrees dat het economische herstel van de coronacrisis vertraging oploopt door de strengere lockdowns in veel Europese landen hield de beurshandel in de greep.

ASMI en ASML gingen aan kop bij de Amsterdamse hoofdbedrijven met winsten van 5,9 en 5 procent. Branchegenoot Besi volgde op de voet met een plus van 3 procent. Intel, een belangrijke klant van ASMI en ASML, gaat 20 miljard dollar investeren in onder meer nieuwe fabrieken in de Amerikaanse staat Arizona. De investeringen moeten Intel helpen om beter te concurreren met rivalen als het Taiwanese TSMC en het Zuid-Koreaanse Samsung.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de plus op 683,92 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 998,58 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,5 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield, die veel winkelcentra bezit, en staalconcern ArcelorMittal kampten met de verslechterde economische vooruitzichten en stonden onderaan de AEX, met verliezen tot 2,4 procent. Ook verzekeraar Aegon en techinvesteerder Prosus behoorden tot de staartgroep met minnen van 1,7 procent.

In Frankfurt verloor farmaceut BioNTech ruim 1 procent. Hongkong en Macau zijn tijdelijk gestopt met het inenten met coronavaccins van Pfizer/BioNTech vanwege defecten aan de flesjes. RTL Group daalde 1,4 procent. Het Duitse mediabedrijf wil volgens de Belgische zakenkrant De Tijd dochteronderneming RTL Belgium verkopen. Ook RTL Nederland gaat mogelijk in de etalage. VodafoneZiggo en het Belgische DPG Media, eigenaar van de Volkskrant en AD, zouden mogelijk interesse hebben in de Nederlandse tak.

Carrefour

In Parijs klom Carrefour 0,4 procent. Het Franse supermarktconcern heeft met investeerder Advent International en het Amerikaanse supermarktbedrijf Walmart een akkoord bereikt over de overname van Grupo BIG Brasil. Carrefour betaalt ongeveer 1,1 miljard euro voor de op twee na grootste supermarktketen van Brazilië en versterkt daarmee zijn positie in het Zuid-Amerikaanse land.

De euro was 1,1819 dollar waard, tegenover 1,1860 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden wat op na de flinke daling op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder op 58,41 dollar. Brentolie kostte ook 1,1 procent meer, op 61,43 dollar per vat.