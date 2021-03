'Videovergaderingen kunnen deel zakenreizen blijvend vervangen'

LONDEN (ANP) - Er is een grote kans dat videovergaderingen een deel van de zakenreizen blijvend vervangen. Ook kostenbesparingen van bedrijven en de impact van luchtvaart op het klimaat kunnen een rem zetten op het herstel van het aantal zakenreizen, schrijft kredietbeoordelaar Moody's in een rapport over de luchtvaartsector. Moody's acht het onwaarschijnlijk dat die voor 2024 volledig is hersteld van de coronacrisis.

"Ongeveer 20 tot 25 procent van de zakenreizen betreft het ontmoeten van mensen uit hetzelfde bedrijf. Deze trips lopen het grootste risico om te worden geschrapt", aldus Moody's. Om daarvoor te compenseren zullen vliegtuigmaatschappijen moeten snijden in hun capaciteit en kosten.

Vliegmaatschappijen die luxere reizen met meer comfort aanbieden zullen naar verwachting van de kredietbeoordelaar het trage herstel van het aantal zakenreizen het meest voelen. Voor deze bedrijven zijn zakenreizigers belangrijker dan voor prijsvechters. Moody's noemt onder meer American Airlines, Lufthansa en British Airways, maar ook KLM valt in deze categorie. De luchtvaart is een van de sectoren die het zwaarst is getroffen door de coronacrisis.