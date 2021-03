'Beleggingsondernemingen moeten klanten actiever informeren'

Gelijk van AFM:

Beleggen is wat anders dan velen doen vermoeden. Als je geen tijd wil besteden aan het beleggen dan is het kapitaal vernietigen. Leer de markt kennen en neemt wat de markt geeft.

Beleggen is niet even tussen GTST door BTC of Tesla kopen en verkopen, dan ontploft jou account, dood ! Mensen voorzichtig.... Het is niet wat het lijkt ! Ik 40/50 uren fulltime en heb plezier eraan !