Oliebedrijven en luchtvaartsector zetten Nikkei flink lager

TOKIO (ANP) - De Japanse oliebedrijven gingen woensdag hard omlaag op de aandelenbeurs in Tokio. De nieuwe en strengere lockdowns in Europa vanwege snel oplopende coronabesmettingen wakkerden de zorgen aan over het wereldwijde economische herstel van de coronacrisis. Het vooruitzicht van langere lockdowns drukt ook de vraag naar olie, wat leidt tot lagere olieprijzen. Ook de luchtvaartmaatschappijen kregen opnieuw rake klappen door de vrees voor een trager herstel van het vliegverkeer.

De Nikkei in Tokio eindigde 2 procent lager op 28.405,52 punten. Het was de vierde verliesdag op rij. Inpex, de grootste olieproducent van Japan, en luchtvaartmaatschappij ANA Holdings raakten bijna 6 procent kwijt. Tokyo Electron en Screen Holdings wonnen 5 procent en 1,7 procent. Zakenkrant Nikkei meldde dat de twee chipbedrijven met de Japanse overheid gaan samenwerken in een project om te investeren in binnenlandse productiefaciliteiten voor de nieuwe generatie van chips.

Nikon dikte ruim 6 procent aan. Beleggers verwachten dat de Japanse producent van optische en elektronische apparatuur zal profiteren van de plannen van de Amerikaanse chipmaker Intel om zijn productie op te schroeven. Intel gaat 20 miljard dollar investeren in onder meer nieuwe fabrieken in de Amerikaanse staat Arizona. De investeringen moeten Intel helpen om beter te concurreren met rivalen als het Taiwanese TSMC (min 3 procent) en het Zuid-Koreaanse Samsung (min 0,9 procent).

De Hang Seng-index in Hongkong leverde tussentijds 2,2 procent in. Fosun Pharma, de Chinese partner van farmaceuten Pfizer en BioNTech, zakte bijna 5 procent na het nieuws dat Hongkong en Macau tijdelijk zijn gestopt met het inenten met coronavaccins van Pfizer/BioNTech vanwege defecten aan de flesjes. Geely zette de koersval voort en kelderde 8 procent. De Chinese autofabrikant kwam een dag eerder al met tegenvallende jaarresultaten. Het grote Chinese internetconcern Tencent, dat na de slotbel in Hongkong de cijfers bekend zal maken, daalde dik 1 procent.