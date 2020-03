Facebook wil belang in Indiaas telecommunicatiebedrijf

Gepubliceerd op | Views: 143

MENLO PARK (AFN/BLOOMBERG) - Socialmediagigant Facebook wil een belang nemen in het Indiase telecommunicatiebedrijf Reliance Jio. Dat meldt Financial Times op basis van ingewijden.

Facebook had volgens de bronnen zelfs al bijna een krabbel gezet onder een deal om een belang van 10 procent te nemen in Jio. De onderhandelingen tussen de twee bedrijven liepen onlangs echter vast vanwege beperkingsmaatregelen voor internationale reizen in verband met de virusuitbraak.

Facebook zou zijn aanwezigheid in India willen versterken omdat daar veel groei valt te behalen. Techbedrijven Google en Microsoft zouden eveneens toenadering zoeken tot het Indiase bedrijf. Microsoft werkt al samen met Jio aan cloud-diensten voor bedrijven. Google wil volgens de ingewijden ook een belang nemen.

Toegang tot de Indiase telecommarkt lonkt: het Aziatische land ging kort geleden de Verenigde Staten voorbij als de op een na grootste markt voor smartphones. Toch is de Indiase overheid kritisch om zomaar toegang te verlenen aan de Amerikanen. Enkele jaren geleden werden pogingen van Facebook om in India een naam voor zichzelf te maken als "digitaal kolonialisme" bestempeld.

Jio is een van de weinige bedrijven in India die een concurrentiestrijd zou kunnen aangaan met de Amerikaanse techreuzen, aldus kenners. Jio heeft al 370 miljoen klanten voor mobiele telefonie, levert internet voor thuis en mengt zich in e-commerce. Aan Jio hangt een prijskaartje van ruim 60 miljard dollar.