'Altice Europe grijpt in vanwege coronacrisis'

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Kabel-en telecombedrijf Altice Europe grijpt naar verluidt ook in vanwege de coronacrisis. Volgens de Franse krant Le Monde dalen de advertentie-inkomsten momenteel sterk en is daarom besloten een deel van het personeel tijdelijk te laten gaan of minder uren te laten draaien.

Ongeveer 20 procent van de media-divisie met in totaal 1400 medewerkers, voornamelijk in Frankrijk, zal stoppen met werken of parttime werken, aldus de krant. Getroffen personeel krijgt waarschijnlijk te maken met loonsverlagingen.

Altice-oprichter Patrick Drahi zou soortgelijke maatregelen willen nemen bij mobiele aanbieder SFR. Daar zou de ingreep gevolgen hebben voor zo'n 40 tot 60 procent van de 9000 werknemers.