Shell stuwt AEX naar stevige winst

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index in Amsterdam stond dinsdagmiddag stevig in het groen, geholpen door de stevige koerswinst van zwaargewicht Shell. Ook elders in Europa veerden graadmeters op. De handel kreeg steun van het omvangrijke steunpakket dat de Amerikaanse Federal Reserve maandag ontvouwde en de forse steunmaatregelen van de Duitse overheid. Ook wordt gehoopt dat het historische noodpakket van de Amerikaanse regering ondanks een nieuwe afwijzing uiteindelijk toch zal worden goedgekeurd door de Senaat.

De AEX-index op Beursplein 5 stond omstreeks 15.45 uur 7 procent hoger op 453,56 punten. De MidKap klom 7,7 procent tot 625,89 punten. Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 8,2 procent. De beurs in Milaan won dik 6 procent.

Shell was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 18,3 procent. Aandelen in de zwaar getroffen oliesector waren in trek dankzij de eerder aantrekkende olieprijzen.

Just Eat Takeaway

Just Eat Takeaway, dat sinds deze week weer in de AEX-index genoteerd is, klom 10 procent. Maaltijdbestelbedrijf Thuisbezorgd.nl wil zijn eigen bezorgdienst Scoober versneld uitbreiden in Nederland om gesloten restaurants in staat stellen over te gaan op bezorging van maaltijden.

Unibail-Rodamco-Westfield (min 2,1 procent) noteerde ex dividend. Het winkelvastgoedfonds gooide vanwege de coronacrisis zijn financiële verwachtingen overboord en keert zijn slotdividend over 2019 niet uit. Unilever verloor 0,6 procent. De levens- en wasmiddelenproducent trekt 500 miljoen euro uit om afnemers en leveranciers te helpen de coronacrisis door te komen.

AB Imbev

In Brussel klom AB Inbev 4,6 procent. De biergigant trekt zijn financiële vooruitzichten in, nu duidelijk is dat de pandemie vrijwel alle markten van het concern raakt. Met het oog op de epidemie produceert de brouwer nu ook ontsmettingsmiddelen en water voor noodhulp. Het Duitse staalconcern ThyssenKrupp (plus 16 procent) liet ook zijn verwachtingen los.

Pernod Ricard steeg 2,4 procent in Parijs. De Franse drankenproducent vreest hard geraakt te worden door de pandemie en gaat in de kosten snijden. Daarnaast wil het bedrijf pure alcohol doneren voor handgels om tekorten tegen te gaan. In Zürich kreeg Roche er 4,1 procent bij. De fabrikant van veelgebruikte coronatests roept op deze alleen te gebruiken voor patiënten die symptomen hebben om de toevoer van voldoende tests op peil te houden.

Een vat Amerikaanse olie werd voor 0,3 procent minder verhandeld op 23,33 dollar. Brentolie steeg 2,7 procent in prijs tot 27,75 dollar per vat. De euro was 1,0786 dollar waard, tegen 1,0729 dollar een dag eerder.