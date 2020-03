Wall Street opent fors hoger in afwachting van noodpakket

quote: Pavlov44 schreef op 24 maart 2020 15:07:

afgelopen dagen en vandaag bewijs dat OF de grote crash nog moet komen OF de coronacrisis helemaal geen crash is maar een milde correctie. We staan nu ongeveer 25% lager dan de absolute top en maar 15-20% lager van de gemiddelde koers van het afgelopen jaar van +- 575. Dat noem ik een lichte correctie, geen beurscrash.



En nog wat, als de VS 2 weken achter Italie loopt, in Italie zijn pas sinds 2 dagen iets zichtbaar van wat een flattening van de curve zou kunnen zijn. De verdubbelingstijd in de US is nu 2.5 dag met vandaag 50K besmettingen, als dat nog 12 dagen doorgaat heb je het over 5 verdubbelingen dat is 1.6 miljoen besmettingen. Ergens tussen 500K-1miljoen besmettingen liggen alle ICU bedden in Amerika vol (100K bedden totaal), afgezien van dat patientenspreiding veel moeilijker is. Ik hoop dat mijn berekeningen er dus naast zitten.

Gelukkig heeft de VS een president die het beter weet dan de virologen. Gisteren zijn speech bekeken:'We are looking at 50.000 deaths. Many more people die in traffic accidents and we don't prohibit cars. The cure can not be worse than the problem. We have to open up our economy. We have the greatest economy in the world. It's supposed to be open. We will open up in weeks, not months.'Die kerel is compleet gek. Iemand moet hem stoppen want dit gaat helemaal fout. Enige hoop is dat hij doorgaans gemakkelijk van standpunt veranderd. Mogelijk, komt ie nog bij zinnen.