ArcelorMittal zet ook hoogoven in Bremen stil

LUXEMBURG (AFN) - Staalconcern ArcelorMittal zet een van zijn hoogovens in de Duitse stad Bremen stil. De fabrikant bouwt ook op veel andere Duitse locaties de productie stapsgewijs af. Voor een groot deel van het personeel is werktijdverkorting aangevraagd.

ArcelorMittal sluit in Bremen zijn Hoogoven 3. Die werd juist in januari opnieuw in bedrijf genomen. Een andere hoogoven bij de stad blijft op minimale capaciteit draaien, net zoals de cokesfabriek. Ook de productie in de steden Bottrop en Eisenhüttenstad wordt verlaagd.

De sluiting van de hoogoven is een voorzorgsmaatregel tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus, stelt ArcelorMittal. Daarnaast reageert het bedrijf hiermee op de gedaalde vraag naar staal. Eerder werd al bekend dat ArcelorMittal twee hoogovens in Noord-Amerika tijdelijk uitschakelt.