'Wall Street opent met dikke plussen'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen dinsdag naar verwachting met flinke plussen. Ook in Europa en Azië gingen de beursgraadmeters vooruit. De verwachtingen zijn hooggespannen dat het historische noodpakket van de Amerikaanse regering door de Senaat wordt geloodst. Verder kreeg het sentiment steun van het dalende groeitempo in het aantal besmettingen en doden door het coronavirus in Italië.

De onderhandelingen over het Amerikaanse steunpakket laten vooruitgang zien. Het aantal openstaande punten is "significant" gedaald, zei de leider van de minderheid in de Senaat Chuck Schumer na een "constructief" gesprek met de minister van Financiën Steven Mnuchin. Mnuchin vertegenwoordigt de interesses van de Republikeinen. De stemming over het noodpakket is al twee keer uitgesteld vanwege onenigheden met de Democraten.

Het verloop van de coronapandemie in Italië volgt volgens kenners een vergelijkbaar pad als in Zuid-Korea. Het Aziatische land heeft het longvirus inmiddels redelijk onder controle. Dat betekent dat strenge beperkingen aan het openbare leven door de Italiaanse overheid binnen twaalf dagen effect hadden. Dat betekent dat de Verenigde Staten, die twee weken achter Italië lopen, de vertraging in de verspreiding en dodental waarschijnlijk in de tweede week van april zullen zien.

Chevron

Olie- en gasconcern Chevron gaat zijn kapitaaluitgaven verminderen en schort aandeleninkopen op. Het bedrijf wil daarmee de coronacrisis en de sterk gedaalde olieprijzen het hoofd bieden.

Levensmiddelenconcern Mondelez veerde op in de voorbeurshandel. De onderneming, die goede zaken doet vanwege hamsterwoede, gaat zo'n 10.000 medewerkers in distributie, productie en verkoop tijdelijk beter belonen. Verder staan autofabrikant Ford Motor, technologieconcern 3M en industrieconglomeraat General Electric (GE) in de schijnwerpers. Zij gaan zich toeleggen op de productie van beademingsapparatuur.

Cijfers

Op macro-economisch gebied komen cijfers over de industrie en dienstensector in de VS in maart van marktonderzoekers ISM en Markit. In Europa lieten vergelijkbare gegevens scherpe verslechtering zien door de coronacrisis.

Ongerelateerd aan de crisis trof Snap, het bedrijf achter de populaire app Snapchat, een schikking met beleggers. Die beweerden bedrogen te zijn toen de onderneming enkele jaren terug naar de beurs in New York kwam.

De Dow-Jonesindex eindigde maandag 3 procent lager op 18.591,93 punten. De brede S&P 500 zakte 2,9 procent tot 2237,40 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,3 procent tot 6860,67 punten.