Moody's: impact crisis op banken beperkt door maatregelen

Ja banken hoeven geen buffers meer te hebben.... dat is pas echt fijn voor de burger.... dag spaargeld !



Houd de goudprijs maar in de gaten ( al manipuleren ze die omlaag) Centrale Banken, commerciële banken kopen in het geheim veel goud. Landen halen hun goud terug uit andere landen.

Banken manipuleren met papieren goud en zilver contracten de spotprijs omlaag om zo voor lage prijzen zelf goud aan te kunnen schaffen.



Probeer eens gouden of zilveren munten te kopen ….. LEVERINGSTIJD ONBEKEND !!





DE GOUDPRIJS GEEFT HET VERTROUWEN IN FIATGELD AAN !