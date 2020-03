Unilever biedt steun aan winkels en leveranciers

Gepubliceerd op | Views: 1.599

ROTTERDAM (AFN) - Levens- en wasmiddelenproducent Unilever trekt 500 miljoen euro uit om afnemers en leveranciers te helpen. Het Nederlands-Britse bedrijf zegt kleine en middelgrote leveranciers zo snel mogelijk te gaan betalen zodat die bedrijven genoeg geld in kas houden. Ook krijgen kleinschalige winkeliers die afhankelijk zijn van Unilever meer krediet van de multinational. Daarmee wil Unilever voorkomen dat winkeliers het hoofd niet boven water kunnen houden of banen moeten schrappen.

Verder maakte Unilever bekend 100 miljoen euro uit te trekken voor de strijd tegen de coronapandemie. Het bedrijf doneert voor 50 miljoen euro aan zeep en handgel aan het COVID Action Platform van het Wereld Economisch Forum, dat wereldwijd hulporganisaties ondersteunt. Verder doneert het bedrijf ook voedsel en bleekmiddel. Daarnaast gaat Unilever productielijnen aanpassen om handgel te produceren.

Ook het personeel van Unilever en onderaannemers en uitzendkrachten kunnen op bescherming rekenen. De komende drie maanden zullen zij gewoon worden doorbetaald als er geen werk voor ze is. Unilever draagt daarvoor de kosten als de werknemers niet onder een regeling van de betreffende overheid vallen of door hun eigen werkgever worden doorbetaald.

Topman Alan Jope vindt het belangrijk dat zijn bedrijf meehelpt in de strijd tegen de pandemie en zijn personeel zekerheid geeft over hun baan. "Onze sterke financiële situatie zorgt ervoor dat we deze extra steun kunnen en moeten geven."