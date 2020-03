Brits speciaalchemiebedrijf bouwt handgelfabriek in tien dagen

Gepubliceerd op | Views: 893

LONDEN (AFN/BLOOMBERG/RTR) - Het Britse speciaalchemiebedrijf Ineos gaat binnen tien dagen een handgelfabriek bouwen in het Verenigd Koninkrijk. De fabriek komt te staan bij de stad Middlesbrough in het Noordoosten van Engeland. Ineos wil daar 1 miljoen flessen handgel per maand produceren. Ineos wil in Duitsland een vergelijkbare fabriek neerzetten.

Ineos verwacht om aan de hoge vraag van het medisch personeel te kunnen voldoen in tijden van de coronapandemie. Daarom zal de handgel kosteloos geleverd worden naar ziekenhuizen. Daarnaast kunnen kleine flesjes reinigende handgel voor persoonlijk gebruik worden verkocht aan Europese scholen, bedrijven, apotheken en supermarkten.

Het is nog niet bekend wanneer de bouw van start gaat en hoeveel geld Ineos kwijt is aan de nieuwe fabriek.