'Positief begin Damrak door hoop op steun'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs opent dinsdag waarschijnlijk met winst. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting hoger beginnen na de verliesbeurt een dag eerder. Beleggers lijken toch moed te putten uit het omvangrijke steunpakket dat de Amerikaanse Federal Reserve maandag al ontvouwde en de forse steunmaatregelen van de Duitse overheid. Ook wordt gehoopt dat het noodpakket van ruim 1 biljoen dollar van de Amerikaanse regering ondanks een nieuwe afwijzing uiteindelijk toch zal worden goedgekeurd door de Senaat.

De Democraten en Republikeinen in de Amerikaanse Senaat wisten maandag opnieuw geen akkoord te bereiken over het stimuleringspakket voor de coronacrisis. De Democraten blijven dwarsliggen omdat het plan volgens hen te weinig financiële hulp voor medisch personeel en ziekenhuizen omvat. De plannen, die de overheid in totaal zo'n 2000 miljard dollar kosten, zouden te veel gericht zijn op het helpen van bedrijven.

In Europa zijn de EU-ministers van Financiën akkoord met het voorstel van Brussel om de begrotingsregels in verband met de coronacrisis tijdelijk los te laten. Hierdoor hebben lidstaten meer ruimte om te doen wat nodig is om de zware economische klap te verzachten. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vreest dat de pandemie een recessie zal veroorzaken die minstens zo erg is als tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2008 of erger. Maar de organisatie verwacht in 2021 weer herstel.

Unibail-Rodamsco-Westfield

Op het Damrak heeft Unibail-Rodamco-Westfield zijn financiële verwachtingen voor 2020 overboord gegooid vanwege de coronacrisis. Ook keert het winkelvastgoedfonds zijn slotdividend over 2019 niet uit. Het bedrijf kan voorlopig niet inschatten wat de duur, ernst en gevolgen zijn van de pandemie. Het aandeel noteert dinsdag ex dividend.

Maaltijdbestelbedrijf Thuisbezorgd.nl liet weten zijn eigen bezorgdienst Scoober versneld uit te breiden naar extra steden in Nederland. Het onderdeel van Just Eat Takeaway wil vanwege de coronacrisis gesloten restaurants in staat stellen om ook over te gaan op bezorging van maaltijden, zonder dat ze daarvoor zelf bezorgers in dienst hoeven te nemen.

Rood

De Europese beurzen sloten maandag in het rood na een schommelende sessie. De AEX-index daalde 1,9 procent tot 423,72 punten en de MidKap verloor 2,7 procent tot 581,11 punten. Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 4,3 procent. Ook Wall Street verloor terrein. De Dow-Jonesindex eindigde 3 procent lager op 18.591,93 punten. De brede S&P 500 zakte 2,9 procent en techbeurs Nasdaq verloor 0,3 procent.

De euro was 1,0852 dollar waard, tegen 1,0729 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 4,5 procent duurder op 24,40 dollar. Brentolie steeg 4,1 procent in prijs tot 28,13 dollar per vat.