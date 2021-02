Vakbonden: overheid schiet als werkgever fors tekort

DEN HAAG (ANP) - De overheid schiet als werkgever fors tekort, vinden meerdere vakbonden. Het is volgens hen daarom essentieel dat een nieuw kabinet een sterke overheid hoog op de agenda zet en bereid is geld uit te trekken voor bijvoorbeeld marktconforme salarissen van ambtenaren.

De noodzaak om te gaan investeren is nu groter dan ooit, schrijven de vakbonden voor politie, defensie, onderwijs, universitaire ziekenhuizen, rechterlijke macht en ambtenaren in een gezamenlijk manifest. Behalve betere lonen voor de circa 1 miljoen overheidsmedewerkers, willen ze ook dat er meer nieuwe krachten worden aangenomen, om de werkdruk te verminderen.

"Cao-onderhandelingen in nagenoeg alle overheidssectoren lopen moeizaam of zijn afgebroken zoals bij politie, Rijk, gemeenten en defensie. Het kabinet laat haar eigen mensen in de kou staan", zegt FNV-bestuurder Judy Hoffer. Eugenie Stolk, voorzitter van de onderwijsbond AOb, vult aan: "In het onderwijs kampen we al jaren met een groot lerarentekort en te grote klassen om goed onderwijs te kunnen geven. De werkdruk is heel hoog. De rek is er nu echt uit."

Het manifest is ook de start van diverse acties van de vakbonden rondom de Tweede Kamerverkiezingen en de aankomende formatie. De eerste actie is woensdagavond al bij het ministerie van Defensie en het stadhuis van Den Haag. Beide panden worden daarbij beschenen met laserprojecties.