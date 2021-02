Winkelketens nog volop bezig met regelen bezoek op afspraak

AMSTERDAM (ANP) - Winkelbedrijven worstelen nog met de vraag hoe ze opengaan voor 'winkelen op afspraak'. Liefhebbers van grote winkelketens zouden weleens geweerd kunnen worden als ze naar een fysiek filiaal willen. "Ik ben bang dat we een deel van die mensen moeten teleurstellen", waarschuwt een woordvoerster van koopjesketen Action.

Klanten mogen vanaf 3 maart weer winkels bezoeken die eerder gesloten waren om coronabesmettingen te voorkomen. Per winkelverdieping zijn maximaal 2 klanten toegestaan. Zij moeten minimaal vier uur van tevoren hebben gereserveerd en hun bezoek mag niet korter duren dan 10 minuten.

Action, volgens onderzoeksbureau Q&A de winkel die tijdens de lockdown het meest wordt gemist, doet sowieso mee aan winkelen op afspraak. Hoe de 395 winkels in Nederland de reserveringen precies gaan aanpakken, is nog niet duidelijk. "Hoogstens twaalf mensen per uur binnenlaten is heel weinig", vertelt een zegsvrouw. "We hebben met reserveringen voor click and collect al gezien dat sommige tijdsblokken snel vol zaten. We moeten goed kijken hoe we een deel van de mensen blij kunnen maken."

Vooral kleine winkels profiteren

Daarbij stelt de minimale tijdsduur van 10 minuten de winkels voor een dilemma. Een bezoek van 20 minuten zou voor het winkelen fijner zijn, maar op die manier kunnen per dag nog minder mensen naar binnen.

HEMA geeft aan dat de IT-afdeling van de warenhuisketen nu druk in de weer is met een planningssysteem voor winkelen op afspraak. Volgens een woordvoerster heeft het bedrijf veel werk aan de beslissingen van de overheid die telkens op redelijk korte termijn ingaan. "Daar lijkt niet over na te worden gedacht." Een heldere routekaart over de te verwachten stappen van het kabinet zou de keten daarom al erg helpen.

IKEA kon nog niet aangeven of de Nederlandse vestigingen van de woonwinkelketen opengaan. Het bedrijf richtte eerder een drive-thru in voor het afhalen van online bestelde meubels.

In zijn persconferentie gaf premier Mark Rutte al aan dat de versoepeling voor winkels voor kleinere zaken waarschijnlijk het grootste verschil maakt. Annemiek Donkersloot, eigenares van damesmodewinkel Ladies Fortune in Purmerend, is het daar mee eens. Zij kiest er juist voor om klanten per bezoek aan haar winkel van 120 vierkante meter een uur de tijd te geven. "Het schiet op, maar het is niet zomaar vol. Het kan zeker rendement opleveren, maar je helpt mensen dan ook heel intensief. Dan moet je toch zeker twee medewerkers in de winkel hebben en ook nog goed schoonmaken."

Ze neemt persoonlijk reserveringen aan van klanten via WhatsApp, Facebook Messenger of de telefoon. Een automatische planner wil ze niet, omdat dit het directe contact met klanten in de weg staat. Voor volgende week zit ze al voor de helft volgeboekt. "Je moet goed opletten of het allemaal kan qua timing, want je wil klanten niet de deur uitjagen. We zijn voor veel mensen ook een beetje het uitje van de dag."