Europese Commissie wil overleg over beschermen platformwerkers

De stad Amsterdam is uit handen gegeven, de hele Kinkerstraat staat vol met Uber Eats fiets koeriers(groen), Thuisbezorgd koeriers(oranje) en Uber autos(blauwe kentekens), allemaal op zoek naar werk of wachtend op een melding voor een ritje.



Gelukkig is het mooi weer, ik zou best een paar weken willen koerieren voor Uber Eats, om het mee te maken, te beleven, maar ook om het te ondergaan, het gaat niet eens om het geld maken.



De speciale telefoons die ze meekrijgen zijn inderdaad heel speciaal, tracking and tracing natuurlijk, meeluister functie, camera op afstand te activeren(Uber), elke move die je als "partner" maakt wordt vastgelegd.



De algoritmes doen hun werk, klantwaarderingen, ontslag via het algoritme, de afstand tussen koerier/chauffeur en klant/passagier moet er blijven om de angst dat de partner direct zaken gaat doen met diezelfde klant/passagier.



De apps van al die afromers werken perfect, maar dat mag natuurlijk ook wel voor al die miljarden dollars die ze per jaar verbranden(Uber verbrand nog steeds $7 miljard per jaar)



De commissies en afdrachten stijgen ook jaarlijks, de verplichtingen ten opzichte van de partner/medewerker zijn er echte niet, "take it or leave it"



Het papier dat de partners ondertekenen is vrij vertaald in normale mensentaal: wij gaan en kunnen alles met jou doen en uithalen, doe alleen wat wij opdragen en hou je bek op straffe van directe exit bij constateren onregelmatigheden.



Nederland zal deze afromers blijven faciliteren, de haag zit er vuistdiep in waaronder koningshuis figuren, ex ministers en politieke figuren die het een en ander kunnen masseren via directe lijntjes met de gangetjes en kamers te de haag.



Het nul-tarief(0) als de norm.



We kunnen er om lachen, en dat doen wij ook daar wij er niets aan kunnen veranderen!