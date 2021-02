Europese Commissie wil overleg over beschermen platformwerkers

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie gaat de Europese vakbonden en werkgeversorganisaties raadplegen over wetgeving voor zogeheten platformwerkers, zoals Uber-chauffeurs en Deliveroo-bezorgers. Die zal vooral gericht zijn op verbetering van hun werkomstandigheden, zegt het dagelijks EU-bestuur. De coronacrisis heeft de groei van die markt versneld, maar tegelijk aangetoond dat deze zzp'ers vaak in een kwetsbare positie verkeren als het om hun gezondheid, sociale bescherming en uitkeringen gaat.

"Het digitale tijdperk biedt geweldige mogelijkheden aan ondernemers, consumenten en burgers", zegt vicevoorzitter Margrethe Vestager van de Europese Commissie. "De platforms kunnen mensen aan een nieuwe baan helpen en nieuwe zakelijke ideeën verkennen. Maar tegelijk moeten de Europese waarden goed zijn opgenomen in de digitale economie. De nieuwe werkvormen moeten duurzaam en eerlijk zijn."

Europarlementariër Kim van Sparrentak (GroenLinks) juicht het initiatief om de rechten van platformwerkers te verbeteren toe. Dat is broodnodig, stelt ze. "Dit moet snel leiden tot Europese wetgeving die vastlegt dat het overgrote deel van de platformwerkers gewoon werknemer is zoals alle anderen, met recht op een fatsoenlijk loon, ziekteverlof en verzekeringen."

PvdA-collega Agnes Jongerius vindt dat in principe alle platformwerkers als werknemer moeten worden beschouwd. "Onze inzet is om de bewijslast om te draaien. Ervan uitgaan dat er een arbeidsrelatie bestaat met het platform, dat volledig voor sociale en andere rechten zorg draagt. Het is aan het platform om het tegendeel aan te tonen."

Vorige week oordeelde het gerechtshof Amsterdam nog dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo geen zelfstandig ondernemers zijn, maar werknemers die recht hebben op een arbeidsovereenkomst. In Spanje wordt al aan wetgeving gewerkt na de uitspraak van het Hooggerechtshof vorig jaar dat de Spaanse maaltijdbezorger Glovo een arbeidsrelatie heeft met zijn bezorgers en niet slechts een tussenpersoon is. Ook in andere landen ligt de positie van werkenden in de platformeconomie steeds meer onder vuur.