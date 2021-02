'Grote keten blijft ondanks ruimere steun in gevarenzone'

AMSTERDAM (ANP) - Ook met het hogere plafond aan de vergoedingen voor vaste lasten en onverkochte voorraden van winkeliers is een groot deel van de winkelstraat niet gered. Vooral grote en middelgrote filiaalbedrijven hebben weinig aan de huidige opzet van de overheidssteun, reageert directeur Eus Peters van branchevereniging Raad Nederlandse Detailhandel (RND) op de verruimde maximumbedragen voor de steun.

Het kabinet verhoogt de maximale tegemoetkoming in vaste lasten, ook wel TVL genaamd, voor grotere bedrijven van 400.000 euro naar 600.000 euro per kwartaal. De bovengrens aan voorraadvergoedingen voor winkeliers gaat van 200.000 euro naar 300.000 euro.

"Als je een filiaalbedrijf met 400 filialen hebt en daarnaast franchisenemers, zou je per filiaal 2250 euro per kwartaal krijgen. Terwijl de franchisenemer 30,6 procent van zijn gederfde omzet vergoed krijgt met een maximum van 850.000 euro", rekent Peters voor. "Ik ken filiaalbedrijven van een dergelijke omvang die in januari alleen al per week voor 600.000 euro aan huur hebben betaald."

Nieuwe regeling

"Elke winkel is op dezelfde manier geraakt door de sluiting, of nou sprake is van één zelfstandige winkel, van een franchisenemer of een filiaalbedrijf bent met meerdere vestigingen. Daarom is het zo raar dat een filiaal van een keten zo veel minder krijgt dan een ondernemer met een enkele vestiging", vervolgt Peters.

Hij pleit er voor dat het kabinet voor grotere winkelbedrijven een volledig nieuwe regeling opzet, waarbij veel preciezer naar de daadwerkelijke kosten van filiaalbedrijven met gesloten winkels wordt gekeken. Duitsland heeft volgens Peters al zo'n hulpregeling "De minister-president gaf aan om tafel te willen voor een passende regeling voor grotere familie- en filiaalbedrijven, wij pakken die handschoen graag constructief en met de grootste urgentie op", aldus Peters.

Tegemoetkoming

Volgens RND bieden de 56.000 winkels die wegens de lockdown gesloten zijn werk aan zo'n 300.000 personen. Daarvan zouden zo'n 400 grotere winkelketens goed zijn voor 6 op de 10 banen.

INretail, dat ook de belangen behartigt van de detailhandel, noemt het positief dat het kabinet de maximale ruimte benut die de Europese Unie voor steun biedt. "Maar het blijft een tegemoetkoming. De enige echte oplossing zou zijn dat winkels weer helemaal open kunnen."

Het ministerie van Economische Zaken schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er voorlopig is gekozen voor een verruiming van de huidige steunregeling, omdat een compleet nieuwe regeling nog eens maanden zou duren. Ook zijn de uitvoeringskosten dan hoger. Daarnaast gelden er dan andere EU-regels voor noodsteun, waardoor de maximale vergoeding 70 procent in plaats van 85 procent zou worden.