'Chinese taxi-app Didi komt naar Europa'

PEKING (ANP) - De Chinese taxi-app Didi Chuxing wil ook de West-Europese markt op. Het bedrijf, dat behalve in eigen land vooral in Latijns-Amerika actief is, heeft zijn zinnen gezet op het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. Daar zouden de Chinezen al in de eerste helft van dit jaar actief willen worden, schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden rond het bedrijf.

Didi is de grootste speler op de Chinese taximarkt, zeker sinds Uber in 2016 die markt verliet na een deal met Didi. Nu die markt niet meer zo snel groeit, zoekt Didi naar andere gebieden om naartoe uit te breiden. Behalve in Latijns-Amerika is het bedrijf sinds afgelopen augustus actief in Rusland. Ook is Didi een investeerder in de Estse branchegenoot Bolt.

Nu is het Amerikaanse Uber nog de grootste speler op de Europese taximarkt. Dat bedrijf biedt naast taxidiensten ook maaltijdbezorging aan en Didi zou dat ook in West-Europa willen gaan doen als daar ruimte voor is in de markt. Ook de bezorging van andere spullen zou het bedrijf op zich willen nemen. Doel is ook om de waarde van Didi te verhogen met het oog op een mogelijke beursgang.