Topmensen uit bedrijfsleven VS steunen coronapakket Biden

WASHINGTON (ANP) - Een groep van meer dan 150 topbestuurders uit het Amerikaanse bedrijfsleven heeft in een brief steun uitgesproken voor het coronasteunpakket van 1,9 biljoen dollar van president Joe Biden. Dat meldde nieuwszender CNN die inzage heeft in de brief.

Het gaat om topmensen van bedrijven als zakenbank Goldman Sachs, investeringsmaatschappij Blackstone, technologieconcerns Google, Intel en IBM en luchtvaartmaatschappijen American Airlines en United Airlines. Ook bestuurders uit andere sectoren zoals vastgoed en de verzekeringsbranche hebben hun handtekening onder de brief gezet.

De brief wordt woensdag aan politieke leiders van de Democraten en de Republikeinen in het Congres overhandigd. "Eerdere federale steunmaatregelen waren essentieel, maar meer moet worden gedaan om de economie op koers te zetten voor sterk en duurzaam herstel. Het Congres moet snel handelen om goedkeuring te geven aan het steunpakket van Biden", luidt de tekst in de brief.