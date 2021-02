Moody's somberder over economische groei eurozone in 2021

LONDEN (ANP/RTR) - Het economisch herstel van de coronacrisis in de eurozone zal dit jaar minder sterk verlopen dan eerder gedacht. Volgens kredietbeoordelaar Moody's zorgen de strikte lockdowns in veel Europese landen tegen het coronavirus voor tegenwind bij het herstel.

Moody's denkt nu dat de economie van het eurogebied dit jaar met 3,7 procent zal groeien, terwijl eerder op een plus van 4,7 procent werd gerekend. Voor 2022 rekent het bureau dan op een groei met 3,9 procent. Moody's zegt dat de coronasteunmaatregelen van overheden en de goede toegang tot kredieten voor huishoudens en bedrijven het herstel wel verder ondersteunen.

In 2020 kromp de economie van de eurozone met negentien landen met 6,8 procent, aldus voorlopige schattingen van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Ook voor het Verenigd Koninkrijk verlaagde Moody's zijn groeivoorspelling, maar voor de Verenigde Staten en China werd die juist verhoogd. Al met al zal het herstel van de crisis in de wereld niet in elk land even snel gaan, denkt de kredietbeoordelaar.