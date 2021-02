Koersverliezen Wolters Kluwer en KPN houden AEX in toom

quote: Charlemagne schreef op 24 februari 2021 12:19:

als de resultaten solide zijn maar niet 'spectaculair' dan is de belegger boos en verkoopt zijn aandelen, rare jongens zei Asterix al.....

Spijker op z'n kop. Alleen in deze tijd (van gratis geld), is iedereen op zoek naar snel rendement en ja... dat ga je bij KPN niet vinden. Zit er zelf overigens al jaren in.. en kan beamen dat het redelijk dood kapitaal is. Maar goed, beter 5% dividendrendement dan geen rendement op je spaargeld.