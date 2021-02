Koersverliezen Wolters Kluwer en KPN houden AEX in toom

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index liet woensdag weinig beweging zien, na de forse koersdaling een dag eerder. Een flink koersverlies van Wolters Kluwer drukte op de hoofdindex. Beleggers waren niet onder de indruk van de jaarresultaten van de dataleverancier. Ook KPN moest het opnieuw ontgelden na de koersval een dag eerder.

Elders in Europa lieten de beurzen overwegend kleine winsten zien. Beleggers trokken zich op aan de opmerkingen van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell. Powell verklaarde geen extreem hoge of langdurige inflatie te vrezen. Ook blijft de Fed miljarden in de economie pompen, waardoor de rente laag blijft. De vrees voor een sterke inflatie en oplopende marktrentes zorgden de afgelopen tijd voor nervositeit op de markten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur een fractie lager 663,75 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 989,31 punten. Biotechnoloog Pharming (plus 6 procent) ging aan kop na een koopadvies van Degroof Petercam. Frankfurt steeg 0,9 procent dankzij een meevallende groei van de Duitse economie in het vierde kwartaal. Parijs klom 0,2 procent en Londen daalde 0,1 procent.

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (min 5,5 procent) sloot de rij bij de hoofdbedrijven. De informatieleverancier boekte afgelopen jaar iets meer winst op een vrijwel stabiele omzet en keert meer dividend uit. Volgens analisten van Barclays waren de resultaten "solide, maar weinig spectaculair". Uitzender Randstad was de sterkste stijger met een winst van 2,4 procent.

KPN verloor 2,2 procent. Het telecomconcern raakte dinsdag al 6 procent kwijt nadat grootaandeelhouder América Móvil liet weten obligatieleningen te willen uitgeven die kunnen worden omgezet in aandelen KPN. Het Mexicaanse telecombedrijf heeft deze zogenoemde KPN-obligaties inmiddels geplaatst bij institutionele beleggers.

Accor

In Parijs won Accor dik 1 procent. De Franse hotelgroep leed in het coronajaar 2020 een miljardenverlies. De grootste hotelketen van Europa hoopt op een beter 2021, maar verwacht pas in 2023 terug te keren naar het niveau van voor de coronacrisis. AstraZeneca zakte 1,5 procent in Londen. Volgens persbureau Reuters heeft de Brits-Zweedse farmaceut Brussel gewaarschuwd dat de levering van de coronavaccins aan de EU ook in het tweede kwartaal zal tegenvallen. Het bedrijf zegt echter dat het wel het beloofde aantal vaccins kan leveren.

De euro noteerde op 1,2154 dollar, tegen 1,2151 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent in prijs tot 61,88 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 65,67 dollar per vat.