Puma rekent op fors hogere winst als economie weer herstelt

HERZOGENAURACH (ANP) - Sportmerk Puma verwacht dit jaar te kunnen profiteren van het herstel van de economie en flink meer winst te boeken. Dit jaar is door de vele lockdowns en andere beperkende maatregelen wel moeizaam van start gegaan, maar in de tweede jaarhelft verwacht het Duitse bedrijf dat mensen weer meer sportkleding en mode gaan kopen.

Voor heel 2021 denkt Puma een brutowinst te boeken die "aanzienlijk hoger" is dan de ruim 209 miljoen euro van afgelopen jaar. Door de coronacrisis was toen een groot deel van de winkels die Puma-artikelen verkochten flinke delen van het jaar dicht. Bovendien gaven mensen minder geld uit aan nieuwe kleding en schoenen omdat de kledingindustrie sterk seizoensgebonden verkopen heeft. Als klanten minder kleding uit de voorjaarscollectie kopen, doen ze dat niet in de zomer alsnog als winkels dan wel open zijn.

Puma heeft overigens een reputatie dat het in het begin van het jaar met voorzichtige verwachtingen komt en die later naar boven bijstelt als daar aanleiding toe is. Analisten geven ook nu aan te denken dat het sportmerk die tactiek hanteert.

Puma gaat ook weer dividend betalen, nadat het die uitkering aan aandeelhouders vorig jaar schrapte vanwege de coronacrisis. Eerder hervatte aartsrivaal Adidas, de oprichters van dat bedrijf en Puma waren broers, de dividendbetalingen ook al.