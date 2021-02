Hotelconcern Accor hard geraakt door coronacrisis

PARIJS (ANP/RTR) - Het grote Franse hotelconcern Accor, bekend van ketens als Ibis, Sofitel, Novotel en Mercure, heeft vorig jaar zware klappen gekregen door de uitbraak van het coronavirus en de malaise in de reis- en toerismesector door de pandemie. Daardoor kwamen er veel minder mensen in de hotels van Accor, dat ook tientallen vestigingen heeft in Nederland.

Het bedrijf zag de omzet in 2020 met ongeveer 60 procent kelderen tot ruim 1,6 miljard euro, terwijl een nettoverlies werd geleden van 2 miljard euro. Accor moest bijvoorbeeld grote afschrijvingen doen op de waarde van bezittingen.

Accor-topman Sébastien Bazin spreekt dan ook van een "ongekende crisis" voor de hotelsector door corona en de lockdowns. Om kosten te besparen is Accor bezig duizend banen te schrappen. Het is onduidelijk of er ook in Nederland banen verdwijnen.

Accor hoopt dat dit jaar wat beter gaat worden, geholpen door de vaccinaties tegen het coronavirus. Wereldwijd heeft Accor 5139 hotels.