Duitse multimiljardair Heinz Hermann Thiele overleden

MÜNCHEN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Duitse zakenman en multimiljardair Heinz Hermann Thiele is onverwacht overleden op 79-jarige leeftijd. Thiele was grootaandeelhouder van onder meer luchtvaartconcern Lufthansa en had een geschat vermogen van circa 15 miljard euro, waarmee hij tot de rijkste mensen van Duitsland behoorde.

Thiele overleed in München in bijzijn van zijn familie, aldus een verklaring van het bedrijf Knorr-Bremse. Thiele is eigenaar van Knorr-Bremse dat remsystemen voor bijvoorbeeld zware vrachtwagens en treinen bouwt. Hij bouwde dat bedrijf uit tot marktleider op het gebied van remsystemen en vergaarde zo zijn fortuin.

Vorig jaar kwam Thiele nog in het nieuws omdat hij als grootaandeelhouder bij Lufthansa bezwaar maakte tegen het steunpakket van de overheid voor het in financiële nood verkerende luchtvaartbedrijf. Uiteindelijk ging hij overstag met de miljardensteun van de Duitse overheid voor Lufthansa om de coronacrisis door te komen.