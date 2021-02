Nikkei sluit fors lager door verliezen chipbedrijven

Vooral ASMI en ASML uitruimen nu, de AEX gaat ongekend hard geraakt worden, doe daar een Ayden, Prozus en Just Eat bij en het feest is compleet voor de Nasdaq van Amsterdam.



Ik denk wel dat je pas bij -20% kunt spreken van een sector rotatie want we zagen de laatste maanden al vele schijnbewegingen voorbij komen die tot niets verschil brachten.



5 uur geleden



"... hebben gezworen zich volledig in te zetten voor elektrische voertuigen tegen 2035 ..." uit

liefde voor Pete, waar denken alle ecowarriors dat de elektriciteit om deze van stroom te voorzien vandaan komt? Fairy Dust en Unicorn Farts?

Trouwens, een paar verderop in de straat heeft een van deze plug-in-auto's. Ze geven toe dat het dagelijks opladen van hun elektriciteitsrekening bijna even hoog is als hun hypotheek. Maar goed, ze "redden de aarde"! Niet.



Antwoord



2



*Marketwatch.com