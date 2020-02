Dieprode beurzen door virusangst, AEX onder 600 punten

Gepubliceerd op | Views: 2.795

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen stonden maandag diep in het rood door de zorgen over de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus buiten China. Met name in Italië, waar inmiddels vier mensen zijn overleden aan het coronavirus en ruim 150 mensen besmet zijn geraakt, ging de beurs hard onderuit. De Europese luchtvaartmaatschappijen gingen in de uitverkoop door de vrees dat mensen steeds minder gaan reizen door de virusuitbraak.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur bijna 4 procent lager op 592,75 punten. De hoofdindex zakte voor het eerst sinds 4 februari onder de 600 puntengrens. De MidKap raakte 4,6 procent kwijt tot 919,34 punten. Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 3,8 procent in.

De hoofdindex in Milaan kelderde 4,5 procent. Italië is van alle Europese landen het hardst getroffen door het virus. De Italiaanse regering kondigde speciale maatregelen aan, die verspreiding van het virus moeten voorkomen. In elf gemeenten, vooral in Lombardije en het aangrenzende Veneto, blijven scholen en bedrijven dicht. Intesa Sanpaolo daalde 4,8 procent. De Italiaanse bank sluit zijn kantoren in het noorden van Italië vanwege de virusuitbraak.

Luchtvaartmaatschappijen

De budgetmaatschappijen Ryanair en easyJet, die vooral binnen Europa vliegen, zagen 10 en 12 procent aan waarde verdampen. In Amsterdam leverde Air France-KLM 9,3 procent in. Lufthansa verloor 6,8 procent in Frankfurt en IAG, de eigenaar van British Airways en Iberia, zakte 7,3 procent in Londen. Reisorganisatie TUI daalde 7,8 procent.

Alle 25 AEX-fondsen stonden in het rood. Hekkensluiter was staalconcern ArcelorMittal met een verlies van 7,4 procent. Uitzender Randstad zakte 5,9 procent na een adviesverlaging door HSBC. PostNL verloor 7,5 procent in de MidKap. Het postbedrijf zag de jaarwinst dalen. Analisten van KBC Securities verlaagden hun advies voor het aandeel.

De euro was 1,0814 dollar waard tegen 1,0850 dollar op vrijdag. De olieprijzen gingen ook omlaag door de viruszorgen. Een vat Amerikaanse olie werd 3,5 procent goedkoper op 51,51 dollar. Brentolie kostte 3,6 procent minder op 56,40 dollar per vat. Goud werd ruim 2 procent duurder op ruim 1683 dollar per ounce.