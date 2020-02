Vertrouwen Duitse ondernemers neemt iets toe

In Europa zijn ook patiënten. Maakt dat het meer aannemelijk dat we in Nederland ook patiënten met het nieuwe coronavirus (COVID-19) krijgen?Het was te verwachten dat er ook in Europa patiënten zouden komen. Deze patiënten zijn geïsoleerd en hun contacten worden in de gaten gehouden. Zo houden ze verspreiding van de ziekte tegen. We houden de ontwikkelingen in de gaten via de Europese netwerken. We gingen er al eerder van uit dat dit het geval kon zijn.