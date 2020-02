'Verwachtingen PostNL vallen tegen'

Gepubliceerd op | Views: 936

AMSTERDAM (AFN) - De naar buiten gebrachte verwachtingen voor de vrije kasstroom en de volumegroei op de pakketmarkt vallen tegen bij PostNL. Dat stellen analisten van KBC Securities die hun advies voor het aandeel verlagen van buy naar hold. Ook is PostNL verwijderd uit de zogeheten Dynamic Top Pick List.

Volgens de marktvorsers presteerde PostNL afgelopen jaar wel aan de bovenkant van de afgegeven verwachting voor het onderliggend cash bedrijfsresultaat. Dat kwam vooral door een relatief goede prestatie van de postactiviteiten.

Het zijn evenwel de prognoses die zorgen geven. PostNL gaat voor 2020 uit van een vergelijkbare vrije kasstroom tussen de 15 miljoen euro negatief en 15 miljoen euro positief. De verwachte volumegroei bij pakketten loopt waarschijnlijk terug tot een bandbreedte van 7 tot 9 procent. KBC wijst erop dat PostNL het bij een beleggersdag in mei vorig jaar nog had over mogelijk zo'n 14 procent groei. De analisten gaan overigens nog altijd uit van een koersdoel van 3,40 euro. Dat koersdoel is nog "under review", aldus KBC.

Gemengde resultaten

ING oordeelt 'neutraal' over het jaarbericht van PostNL. Marktvorsers bij de bank noemen de resultaten gemengd en wijzen erop dat de vooruitzichten voor het onderliggende bedrijfsresultaat in 2020 juist boven verwachting zijn. ING had hier op een minder positieve prognose gerekend. Het advies bij de bank blijft staan op buy, met een koersdoel van 2,75 euro.

PostNL zakte maandagochtend flink op de beurs in Amsterdam en was daarmee een van de grootste dalers in de MidKap. Omstreeks 10.20 uur noteerde het aandeel 6,3 procent lager op 1,49 euro.