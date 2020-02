Beurs Milaan keldert na virusuitbraak, ook AEX onderuit

Gepubliceerd op | Views: 1.963

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Milaan kelderde maandag bij de opening door de uitbraak van het nieuwe coronavirus in Italië. Ook de andere Europese beurzen gingen onderuit door de zorgen over de verdere verspreiding van het virus buiten China. Op het Damrak kwam PostNL met zijn jaarresultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 2,5 procent in het rood op 602,23 punten. Alle 25 hoofdfondsen gingen omlaag. De MidKap daalde 3,4 procent tot 930,84 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt zakten tot 2,9 procent. In Italië, waar inmiddels vier mensen zijn overleden aan het coronavirus en ruim 130 mensen besmet zijn geraakt, kelderde de hoofdindex bijna 4 procent. Italië is van alle Europese landen het hardst getroffen door het virus.

PostNL verloor ruim 5 procent bij de middelgrote bedrijven. Het postbedrijf kampte afgelopen jaar wederom met een krimp in de hoeveelheid te bezorgen post. Toch wist de onderneming zijn omzet op te krikken. De winst ging wel omlaag. PostNL heeft verder een deal getekend over de verkoop van zijn Italiaanse dochter Nexive en benadrukte op koers te liggen om op termijn voordeel te halen uit de recente overname van het rivaliserende postbedrijf Sandd.