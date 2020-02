Accsys sleutelt aan licentie-overeenkomst met Cerdia

Gepubliceerd op | Views: 403

AMSTERDAM (AFN) - Houtproducent Accsys heeft een licentie-overeenkomst met Cerdia Produktions gewijzigd. Daardoor wordt het bedrijf per 1 april nu zelf verantwoordelijk voor de verkoop van hout dat verduurzaamd is met behulp van Accsys-product Accoya. De licentie is geldig in centraal Europa en Scandinavië

De eerdere overeenkomst tussen de bedrijven uit 2012 over verkoop en marketing en de latere regeling over exclusiviteit uit 2015 zou eigenlijk eind dit jaar aflopen. In de beëindigingsovereenkomst is afgesproken dat betalingen aan Accsys inclusief kosten van 3,2 miljoen euro worden verrekend met de in 2015 overeengekomen lening van Cerdia. Deze komt momenteel neer op ongeveer 8,6 miljoen euro.

Accsys meldt verder dat de vraag naar Accoya de capaciteit blijft overtreffen. De onderneming wil daarom zijn eigen wereldwijde productiecapaciteit en distributienetwerk vergroten. Het bedrijf is met het plan om zijn locatie in Arnhem uit te breiden naar eigen zeggen in een vergevorderd stadium. Ook wordt gesproken met Eastman Chemical Company over een potentiële nieuwe Accoya-fabriek in Noord-Amerika.

De overeenkomst wijzigt volgens Accsys niets aan de doelen voor dit jaar.