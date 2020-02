Beperkte invloed coronavirus op B&S Group

Gepubliceerd op | Views: 1.419 | Onderwerpen: Azië

DORDRECHT (AFN) - Groothandelaar en distributeur B&S Group denkt geen grote gevolgen te ondervinden van de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China. De vraag naar luxegoederen in Azië krijgt weliswaar een tik op de korte termijn, maar zal zich weer herstellen. Bovendien vindt de uitbraak plaats in het relatief rustige eerste kwartaal.

Ook de tak die cruiseschepen bevoorraadt zal weinig merken, denkt topman Bert Meulman. B&S is daarbij vooral sterk in de regio van de Middellandse Zee. "Misschien dat daar wat extra schepen naartoe komen, maar we denken niet dat wij veel meer of minder zullen omzetten."

"Als de uitbraak langer aanhoudt, kan het dat we nog moeten bijstellen", geeft Meulman wel aan. Hij vergelijkt de uitbraak met de handelsoorlog en de protesten in Hongkong die B&S afgelopen jaar dwars zaten. "Het heeft een korte periode invloed, maar we maken ons geen zorgen voor de langere termijn."

Overnames

De omzet van B&S steeg vorig jaar met 13,3 procent tot een kleine 2 miljard euro. Dat was een jaar eerder nog ruim 1,7 miljard euro. De groei op eigen kracht bedroeg 3,3 procent. Door overnames zoals van medicijnendistributeur Lagaay en online luchtjesverkoper Fragrancenet.com zette B&S 8,5 procent meer om. Bovendien had het bedrijf te maken met gunstige wisselkoerseffecten.

Het bedrijfsresultaat (ebitda) kwam uit op 114,6 miljoen euro tegen 109 miljoen euro in 2018. Hier voelde B&S in de tweede jaarhelft de problemen in Azië. Onder de streep bleef er 60,3 miljoen euro over. Dat was een jaar eerder nog 71,4 miljoen euro.

De komende jaren denkt B&S zowel in bestaande markten te kunnen groeien en winstgevender te kunnen worden als ook uit te kunnen breiden naar meer markten. Het onderdeel dat onder meer cruiseschepen bevoorraadt kan weer winstgevender worden nu de opstartproblemen met een nieuw distributiecentrum zijn opgelost. Verder steekt B&S geld in het verder stroomlijnen van de processen om zo weer verdere groei door te kunnen maken. Daarbij blijft het bedrijf ook kijken naar overnames.