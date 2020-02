Arcadis verder met verkeersstromen in Georgia

Gepubliceerd op | Views: 39

AMSTERDAM (AFN) - Ingenieurs- en adviesbureau Arcadis gaat verder aan de slag met de verkeersstromen in de Amerikaanse staat Georgia. De in Amsterdam genoteerde onderneming gaat in opdracht van het Georgia Department of Transportation (GDOT) op bepaalde routes ingrepen doen om de doorstroming verbeteren, de reistijden te verkorten en de veiligheid te verbeteren.

De opdracht met een looptijd tot en met 2024 heeft een waarde van 45 miljoen dollar. Daarbovenop volgt een onderhouds-, ontwerp- en inspectieprogramma van 15 miljoen dollar.

Arcadis werkt al sinds 2010 samen met GDOT met het in kaart brengen en verbeteren van verkeersstromen.