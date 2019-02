May stelt stemming over brexitdeal weer uit

Gepubliceerd op | Views: 494

SHARM AL-SHEIKH (AFN/RTR) - De Britse premier Theresa May heeft op een bezoek in Egypte gezegd dat er komende week nog geen aangepaste brexitdeal is om in het parlement over te debatteren. Ze zei dat dit zeker voor 12 maart gaat gebeuren, maar niet zoals verwacht woensdag.

De Britse premier is op een topconferentie van de Europese Unie en de Arabische Liga in Sharm al-Sheikh. Ze overlegt in de marge van de top met EU-president Donald Tusk. Eerder in het weekend heeft May beklemtoond dat haar pogingen om een acceptabele brexitdeal voor elkaar te krijgen in een slotfase verkeren. Ze waarschuwde partijgenoten dat de brexit niet in het zicht van de haven mag stranden.

Drie Conservatieve parlementariërs zijn pas uit de partij gestapt en in het weekend hebben drie ministers in de The Daily Mail gezegd dat ze hoe dan ook ,,een rampzalige'' no-dealbrexit willen verhinderen. De drie, Greg Clark, David Gauke en Amber Rudd, eisen dat May de brexit uitstelt, wanneer er niet snel een doorbraak komt over de brexitdeal.

Inlegvel

Haar eerste deal met de EU is weggestemd door het Lagerhuis. May houdt sindsdien vol dat ze met wat wijzigingen in de tekst over wat er met Brits Ierland (Noord-Ierland) na de brexit moet gebeuren, alsnog een meerderheid in het Lagerhuis over de streep trekt. Het probleem is echter dat de EU de oorspronkelijke overeenkomst niet wil veranderen. Minister Michael Gove zei zondag echter dat May ,,vooruitgang boekt bij het veranderen van de deal''.

In Britse media wordt als oplossing een soort 'inlegvel' genoemd, een toegevoegde verklaring. De Ierse minister van Buitenlandse Zaken, Simon Coveney, zei zondag nog dat de gemaakte deal niet kan worden veranderd, ,,maar we kunnen er wel garanties en verduidelijkingen aan toevoegen''.

Onaanvaardbaar

Voorstanders van de brexit vinden de huidige deal onaanvaardbaar, omdat die voor onbepaalde tijd Noord-Ierland een andere status geeft dan de rest van het Verenigd Koninkrijk. En bovendien wordt het land 'gevangen gehouden' in een douane-unie met de EU zo lang het probleem niet is opgelost van de grens tussen het EU-land Ierland en het Britse noorden van het eiland.

Steeds meer leden van het Lagerhuis willen in het eerstvolgende debat een nieuwe poging doen de regie van de brexit naar zich toe te trekken.