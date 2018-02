Nu snap ik waarom Brussel meer geld van de lidstaten wil, het gaat net zo als bij Griekenland, eerst brullen we doen niks ze krijgen niks en dan blijken er een paar lijken te zijn die toch de EU aangaan en hop 2 weken later gaat er toch weer een bak geld heen.

Net als Merkel destijds, je had toen een soort Merkel Futures uit kunnen brengen, had je leuk kunnen verdienen.

Die riep ook steeds nee geen geld meer en 2 weken later ja hoor weer 5 miljard.

Sorry dat ik het zeg maar in mijn ogen blijven het een stelletje stumpers, in pak of rok.