Stichting Driegracht stapt uit Bever

Hij springt ook als een bever op en neer.

Bij mij sprong de beurs dus heel duidelijk op,hoewel ik heel weinig tijd voor de beurs nam,wegens bouwaktiviteiten,nam ik toch op het juiste moment,goede beslissingen.

In het begin van de week minderde ik aperam en vermeerderde ik besi,later bouwde ik pharming af,omdat ik de zaak niet vertrouwde,ook dat ging naar het meest aandeelhouders vriendelijke aandeel op de beurs.

Omdat ik ook arcelor mittal niet vertrouw,die krijgt altice neigingen,met nog een forse schuld,heel veel investeren in oude fabrieken,die ook nog eens gigantisch veel geld gaan kosten,dat staat me niet aan,nu is het resultaat er al,maar 1 duppie dividend,ik zie liever eerst verdere schuldafbouw en een fatsoenlijk dividend.

Omdat mijn aperammetje,om mij niet duidelijke reden,maar blijft zakken,schoof ik donderdag opnieuw,dit fonds op richting mijn superveel dividend betalend besietje,gisteren kwam de kers op de taart,heel de week steeg hij al leuk,door analisten,die nu eindelijk lezen leren,werd hij omhoog geplugt en greep in de amx goud!! +9,62%!!

Arcelor schoof ik op naar amg,omdat dat verhaal over die recyklingfabriek,voor vanadium,mij als op en top recyklijong,zeer wel aanstond en daarmee had ik ook de goudenplakker van de ascx te pakken,+3,44%!!

Al met al resulteerde dit in een weekwinst van 5%,meer dan tienmaal de aex,ik vind dat ik wel de bronzenplak voor amateurs verdient heb!!

Vandaag een extra krantenklus klaren,morgen genieten van het heerlijke evangelie,van de lijdende Knecht des Heeren,Zijn weergaloze liefde maakt arme zondaren schatrijk!!

Maandag proberen,aan de zijlijn nog wat meer knaken te grijpen,Sjaloom!!!