Ja dat is het leuke van de beurs, je kan zowel verdienen als hij omhoog gaat als dat hij daalt.

Dus dat zegt niets over het vertrouwen.

Het is echter wel vreemd dat de koers in het 1e kwartaal tot nu toe nog onder de stand staat van 1 januari, dus er is echt wel iets met het vertrouwen aan de hand, dat lijkt me een simpel reken sommetje.