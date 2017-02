Gepubliceerd op | Views: 131

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De Franse luchtvaartbond CGT roept op tot een staking onder al het personeel van Air France. Met de voorgestelde werkonderbreking wil de bond de druk opvoeren op de salarisonderhandelingen op 7 maart.

CGT wil dat het personeel meedeelt in de winst van Air France over het afgelopen jaar. Ook is de bond boos over de 17,6 procent hogere bonussen voor de top van het bedrijf.