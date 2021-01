Diamanthandel in de lift dankzij thuiszittende shoppers

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De handel in diamanten trekt aan en de prijzen stijgen, na jarenlang in het slop te hebben gezeten. De industrie profiteert van door de coronapandemie thuiszittende shoppers. Met name op de belangrijke Amerikaanse en Chinese markten werden veel sieraden verkocht tijdens de feestdagen.

De verwachting is dat de grootste diamantenleverancier ter wereld, De Beers, de beste periode beleeft van de afgelopen drie jaar. Zo'n 90 procent van alle diamanten worden geslepen in India. In de havenstad Surat zijn fabrieken inmiddels wanhopig bezig om de productie op te voeren. Ze proberen ervaren personeel te lokken met flinke loonsverhogingen en extraatjes als gratis huisvesting en eten.

Het is de vraag of het gaat om een tijdelijk herstel. Diamanten kregen de afgelopen jaren steeds meer concurrentie van luxereizen maar die sector ligt door de crisis bijna stil. Naarmate coronavaccins wereldwijd worden geïntroduceerd bestaat het risico dat de diamantindustrie weer voor dezelfde uitdagingen komt te staan.

De verkoop van juwelen met diamanten lag de afgelopen vijf jaar op zo'n 80 miljard dollar per jaar. Slijpers en handelaren in de sector hadden moeite om winst te maken.