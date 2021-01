'Uber ontslaat 15 procent personeel Postmates na overname'

Door de geluidsschermen kon je al decennia lang niets meer van het burgerweeshuis zien en Tripolis was inmiddels vergane glorie.

In het burgerweeshuis heb ik vele jaren mogen rondlopen, voor de gebruikers was het maar een dramatisch pand.

Geen klimaatbeheersing, een galmende akoestiek, een hoge luchtvochtigheid (door de niet geïsoleerde betonnen vloer boven een kruipruimte die permanent onder water stond), weinig ventilatie door de 2 halve te openen raampjes per unit, schimmel overal en een vreselijke overlast van ratten en muizen die in de kruipruimte genoten van een overdaad aan warmte van de ongeisoleerde verwarmingsbuizen.

Installaties die bij de renovatie in 92 zijn aangelegd waren 10 jaar later volledig weggerot.



Het had in de jaren 90 een andere bestemming moeten krijgen, iets met een strik er om?