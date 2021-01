'Uber ontslaat 15 procent personeel Postmates na overname'

SAN FRANCISCO (ANP) - Uber heeft donderdag 15 procent van het personeel van maaltijdbezorger Postmates ontslagen. Het gaat om 185 banen, melden ingewijden tegen de Amerikaanse krant The New York Times. Ook oprichter en topman Bastian Lehmann zal Postmates verlaten. Uber kocht het Amerikaanse bedrijf vorig jaar voor bijna 2,7 miljard dollar.

De ontslagen zijn onderdeel van de integratie van Postmates met Uber Eats. De twee merken en apps blijven gescheiden, maar achter de schermen wordt een deel van de werkzaamheden overgenomen door medewerkers van Uber. Een woordvoerder van Uber heeft volgens The New York Times bevestigd dat er wordt bezuinigd bij Postmates.

Het regende vorig jaar overnamedeals op de markt voor maaltijdbezorging in de Verenigde Staten. Zo sloot het Brits-Nederlandse Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, een deal van 7,3 miljard dollar om Grubhub over te nemen. De Duitse bezorger van maaltijdboxen HelloFresh kocht op zijn beurt zijn Amerikaanse branchegenoot Factor75.