Eerste Europese gevallen coronavirus in Frankrijk

quote: Piet2010 schreef op 24 jan 2020 om 21:06:

Het virus wordt van mens op mens overgedragen en lijkt niet heel erg besmettelijk; degenen die overlijden zijn veelal ouderen met onderliggende gezondheidsproblemen volgens nu.nl. De hele wereld maakt zich er direct druk om, maar volgens mij valt het allemaal best mee (wereldwijd gezien).

Beter voorkomen dan genezen. Helaas ook een man van 36 zonder gezondheid probleem is vandaag overleden. Ze zeggen wel dat het minder erg is dan SARS. Maar als ik de cijfers ga uitrekenen, aantal doden van vandaag/ aan zieken van 10 dagen geleden (Incubatieperiode) dan zit ik dik boven 20%.Sars is maar 10-15%.Ook gaan ze in Wuhan vanuit niets een ziekenhuis voor 1000 patiënten in 10 dagen bouwen. Dan vraag ik mij af waarom zo een haast, is de situatie echt zo ernstig.