Goede handelsdag op Europese beurzen

Voor de week grafiek moest een stijging ingezet worden om hier een verkoop signaal te voorkomen, en zo geschiede. Eingelijk geloof je het niet, om gisteren toch een long positie in te nemen vlak voor de gong was gokken. Maar nu weten we weer dat de hand de ballentent in no time met een 10 punter hoger kan zetten. ( zelfs met een pandemie en Brexit in de nabijheid)