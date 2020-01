Groei industrie VS wat minder sterk

Gepubliceerd op | Views: 377 | Onderwerpen: Verenigde Staten

LONDEN (AFN) - De bedrijvigheid in de industrie van de Verenigde Staten is in januari iets minder sterk gegroeid dan in december. Dat meldde de Britse marktonderzoeker Markit op basis van voorlopige cijfers.

De inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie noteerde voor januari een stand van 51,7 tegen 52,4 een maand eerder. Economen hadden in doorsnee op een onveranderde stand gerekend.

Markit kwam ook met de index voor de dienstensector in de VS. Die noteerde een niveau van 53,2 tegen 52,8 in december. Hier lag de consensus van economen op 53. De samengestelde index ging van 52,7 naar 53,1.