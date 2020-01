Wereldhandel gekrompen in november

Weer z`n klets. De wereldhandel zakt als een kaartenhuis in elkaar.De beurzen stijgen wereldwijd alleen maar omdat er dagelijks miljarden aan gratis uit lucht geproduceerd geld in gepompt worden.De Baltic Dry Index geeft dat haarfijn aan. Stond de Baltic Dry 4 maanden geleden nog op 2510 punten vandaag de dag is hij al gedaald naar 576 punten en hij daalt hard. In januari al met 47,16 % gedaald. De beurs laat daarom een blik zien van de werkelijke inflatie maar dan moet je wel wat verder kijken dan je neus lang is.De wereldhandel weergegeven in de Baltic Dry Index staat op het dieptepunt van de jaren 1985-1999 maar de beurzen staan op een record hoogte en stijgen al meer dan 7 maanden zonder enige correctie.In 2008 stond de Baltic Dry nog op 11793 punten en vandaag staat hij op 576 punten. De toppen van de wereldhandel zijn sinds 2008 sterk gedaald.Het ongelimiteerd printen van fake money moet de beurzen laten stijgen zodat de burger de indruk heeft dat het allemaal goed gaat.Het gratis geld moet er voor zorgen dat bedrijven hun schulden door kunnen rollen. Ook de overnames worden gedaan met gratis geld. Wij leven in een zombie maatschappij waar de beurzen wereldwijd niets anders zijn dan een Russisch Roulette.... het is wachten totdat die kogel alles uit elkaar laat spatten. De laatste 10 jaar hebben we wereldwijd meer schulden gecreëerd dan de voorgaande 100 jaar.