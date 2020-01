'Kans op activisme door lage waardering Unilever'

Gepubliceerd op | Views: 1.004

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De relatief lage waardering van Unilever na zijn verrassende omzetalarm vorige maand zet druk om de consumentengoederengigant om meer actie te ondernemen. Dat stellen analisten van Jefferies die ook aangeven dat de lage aandelenprijs ruimte biedt voor activistische beleggers. Jefferies verhoogde zijn advies op Unilever van hold naar buy, met een koersdoel van 59 euro.

De marktvorsers plaatsen daarbij de kanttekening dat "activisme onmogelijk te voorspellen" is, maar er is wel een "grote kans". Door de afwaardering van de aandelen is er voor Unilever ruimte ontstaan voor een gedeeltelijk of volledig vertrek van de voedingsmarkt. De analisten geven aan dat dit door middel van een verkoop aan een branchegenoot of durfinvesteerder kan. Ook zou Unilever zijn voedseltak op eigen benen kunnen zetten of in een samenwerking onder kunnen brengen.

Het aandeel Unilever stond vrijdag rond 14.25 uur 1,8 procent hoger op 51,85 euro.