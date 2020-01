Suzuki werkt aan oplossing voor sjoemeldiesels

Gepubliceerd op | Views: 178

TOKIO (AFN/RTR) - Automaker Suzuki heeft naar eigen zeggen tot half februari de tijd om met een oplossing te komen voor de problemen met de sjoemelsoftware. Dat meldde de onderneming in een reactie op de kwestie, die de Nederlandse wegverkeersdienst RDW aan het licht bracht. Suzuki zegt met de Nederlandse autoriteiten aan een oplossing te werken.

De Nederlandse regering vindt dat sommige dieselmodellen van de Suzuki Vitara, maar ook de Jeep Grand Cherokee, terug naar de garage moeten. Dit omdat sjoemelsoftware is gebruikt om te verbloemen hoe vervuilend ze zijn.

Omdat de RDW de instantie is die voor de hele EU de typegoedkeuring heeft verleend, geldt de terugroepactie Europabreed. In een verklaring zei Suzuki dat dieselversies van zijn Vitara en S-Cross uitgerust zijn met motoren en emissiesoftware die werden geleverd door Fiat Chrysler. De RDW stelde in 2017 al vast dat met de betreffende modellen mogelijk iets niet in orde was.

Fraude met de emissiegegevens van dieselauto's kwam ruim vier jaar geleden aan het licht toen Volkswagen als eerste tegen de lamp liep. Meerdere fabrikanten bleken zich schuldig te maken aan het gebruik van sjoemelsoftware en kregen opdracht tot herstelmaatregelen.