Beurzen schudden virusvrees af

Wat zitten jullie altijd voor onzin te vertellen over virusvrees, handelsovereenkomsten. Vertel eens het eerlijke verhaal hoe Centrale Banken de beurs gaande houden met iedere dag miljarden gratis geld in het systeem te pompen totdat het uiteindelijk uit elkaar spat.Ik volg Lynette Zang al tientalle jaren, zij heeft ook de crisis van 2007 haarfijn voorspeld. Ook nu heeft zij het weer bij het rechte eind. Iedereen die verder kan kijken dan waardeloze dollar tekens snapt precies waar we heen gaan. De beurs is niets anders dan een Russische roulette. youtu.be/4G3dfBFbDtc hier een haarfijne uitleg wat er precies gaande is en waar we heen gaan.